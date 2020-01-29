Роспотребнадзор рассказал, почему грипп опасен для жизни

Москва, 29 января. Специалисты Роспотребнадзора рассказали об осложнениях гриппа и объяснили, в каких ситуациях данное распространенное заболевание может привести к летальному исходу. По словам экспертов, причиной смерти обычно является несвоевременное обращение за медицинской помощью или отказ от лечения.

Грипп является единственной острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), влекущей за собой серьезные осложнения, которые способны нарушить работу всего организма. При этом они возникают довольно часто и проявляются тогда, когда человек уже забыл о перенесенной болезни.

Как поясняют врачи, чаще всего осложнения встречаются со стороны дыхательной системы, органов сердечно-сосудистой системы и кроветворения. Также они могут возникнуть в работе нервной или мочеполовой системы.

«В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией», – поясняют в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, осложнения гриппа делятся на две большие группы. Первая связанна непосредственно с течением заболевания: это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит.

Ко второму типу относятся осложнения, возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции. Так грипп может развиться в пневмонию. Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром.

Кроме того, осложнения гриппа могут повлечь за собой отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис, поражение ЦНС и отек мозга.

По словам специалистов, единственным надежным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимально ее провести с сентября по ноябрь.

Напомним, ранее в России специалисты зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как пишет «Газета.ru», небольшое превышение эпидемпорога было отмечено в Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Астраханской области и Алтайском крае.