Голикова назвала действенными принятые в России меры против коронавируса

Москва, 29 января. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что предпринятые в январе профилактические меры оказались действенными, и в стране не зарегистрировано случаев выявления коронавируса.

По словам зампреда правительства, комплекс мер по защите населения в России будет предприниматься и дальше.

Она также отметила, что китайское руководство предпринимает беспрецедентные меры, чтобы купировать ситуацию в самом Китае и не дать ей распространиться на другие страны. Голикова подчеркнула, что в России ситуация также остается на жестком контроле.

«У нас достаточно всех экстренных и плановых мер, которые могут предприниматься для того, чтобы не допустить развития ситуации в России», — заключила вице-премьер.

Власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Согласно последним данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество зараженных достигло 5 974 человек, симптомы заражения коронавирусом имеют 9,2 тыс. человек. Погибли 132 человека.

Гонконгские ученые заявили о разработке убивающей коронавирус вакцины, сообщила «Газета.ру». Ее испытание на людях займет не менее года, отмечают ученые.