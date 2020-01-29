Ученые из Австралии впервые вырастили новый коронавирус

Мельбурн, 29 января. Ученые из австралийского научного Института Доэтри в Мельбурне в лабораторных условиях вырастили новый коронавирус. Это позволит исследователям получить новую информацию для диагностики и борьбы с заболеванием.

Сообщается, что новый вирус был выращен из образца, полученного от одного из заболевших. Ранее китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что было важным шагом для диагностики болезни.

«Однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности», – поясняют ученые.

Теперь выращенный вирус передадут в лаборатории, которые сотрудничают с ВОЗ, и будут использовать для выявления заболевания. Примечательно, что это первый случай создания данного типа коронавируса в искусственных условиях за пределами Китая, сообщает РИА Новости.

По последним данным, опубликованным Госкомитетом по делам здравоохранения КНР, новым типом коронавируса в Китае заразилось 5 974 человек. Зафиксировано 132 случая летального исхода, 103 пациента смогли вылечиться, пишет «Газета.ru».