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Эксперт Гелемурзин рассказал, как избежать недолива бензина на АЗС

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Эксперт Гелемурзин рассказал, как избежать недолива бензина на АЗС

Москва, 29 января. Исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин рассказал, как автовладельцу распознать недолив бензина на автозаправочной станции (АЗС).

Чтобы избежать обмана эксперт советует заправляться у проверенной сети. Но, по словам Гелемурзина, даже в этом случае возможен обман со стороны недобросовестных работников. Например, скрученные колонки.

«Речь идет о неисправных счетчиках на колонках. Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает ровно столько литров, сколько вы оплатили, а по факту — недоливает один-два литра. Для клиента это обычно незаметно», — цитирует Гелемурзина РИА Новости.

Иногда бензин в шланге задерживают заправщики. Поэтому за процессом заправки и поведением сотрудников АЗС нужно следить, предостерег эксперт. Выдать недобросовестного заправщика может «нервное напряжение», отметил он.

Эксперт Гелемурзин рассказал, как избежать недолива бензина на АЗС

Гелемурзин посоветовал изучать объем бака и технические характеристики автомобиля. Эксперт отметил, что в инструкции практически все производители указывают емкость бака, которая не предполагает залив топлива под завязку. У автомобилей европейского производства погрешность составляет 25%, у отечественных авто — порядка 15%, у японских машин — около 10%.

По словам Гелемурзина, «резервный запас» топлива дает возможность проехать до ближайшей заправки после зажигания лампочки. Полный бак он рекомендует заправлять для длительной поездки. В городских условиях эксперт советует поберечь автомобиль и дать системе вентиляции возможность выполнять свои функции. Заправляться лучше «до отстрела», заключил Гелемурзин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Росстандарт опубликовал список АЗС, на которых были выявлены нарушения. В документе фигурируют 157 автозаправочных станций с некачественным топливом.

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Источник: РИА Новости
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