Алеппо, 29 января. В Сирии военные задержали боевика, который стал свидетелем подготовки «Белыми касками» очередной провокации с применением отравляющих веществ.

Пойманного сирийскими военными мужчину зовут Абу Хамза. На видео, которое распространил российский Центр по примирению враждующих сторон, он рассказывает, что на днях видел, как «Белые каски» приехали на склад в город Кафр-Хамра, который он охранял, и забрали коробки, съемочное оборудование и боеприпасы.

По словам задержанного, внутри коробок были серые емкости и части ракет.

«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали люди, на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», – поясняет Абу Хамза.

Напомним, скандально известная некоммерческая организация «Белые каски», финансируемая напрямую Госдепом США, выпустила уже несколько постановочных роликов, инсценирующих последствия химатаки в Сирии. Они должны были стать формальным поводом для ракетного удара Соединенных Штатов по территории САР.

А совсем недавно стало известно, что «Белые каски» вновь прибыли в деревню Эйната сирийской провинции Идлиб для фальсифицирования химатак.