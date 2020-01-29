Вице-премьер Чернышенко займется вопросами спорта, туризма и цифровой экономики

Москва, 29 января. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко будет курировать спорт, туризм, культуру, СМИ, связь, инновации и цифровую экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

На Чернышенко возложены обязанности по координации работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации национальных программ «Культура» и «Цифровая экономика», а также нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Также вице-премьер курирует вопросы государственной политики в сферах инновационной деятельности, СМИ, государственного регулирования тарифов на продукцию и услуги естественных монополий в сфере связи и реализации госпрограмм в области связи и информационных технологий.

Кроме того, на него возложены обязанности по курированию вопросов государственного регулирования в области сохранения культурного наследия РФ, искусства, кинематографии, современной культуры и авторского права.

Вице-премьер также будет курировать проведение особо значимых спортивных мероприятий и государственную политику в сферах физической культуры и спорта, туризма, взаимодействия с всероссийскими и международными спортивными общественными организациями. В область ответственности Чернышенко вошло и взаимодействие с религиозными организациями.

В правительстве вице-премьер будет координировать работу Минкомсвязи, Минспорта, Минкультуры, Россвязи, Ростуризма, Роскомнадзора, ФАДН, Роспечати, федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», автономной некоммерческой организации (АНО) «Аналитический центр при правительстве РФ» и АО «Роснано».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором «Российского экологического оператора» .