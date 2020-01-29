Тактику сирийских танкистов используют для обучения российских военных

Москва, 29 января. Член рабочей группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик заявил, что высоко оценил тактические приемы, которые используют танкисты в Сирии. Некоторые упражнения теперь станут частью обязательной подготовки российских экипажей Южного военного округа, а часть маневров будут включены в танковый биатлон.

По словам Белика, недавно он сам посетил Сирию и встретился с представителями местных вооруженных сил. Тактика, которую применяют сирийские танкисты, дает не только хороший результат, но и живучесть и эффективность техники в локальном конфликте.

«Отработаны так называемые мобильные батареи, когда танки типа Т-72 выстраиваются в линию и бьют по объектам как артиллерия, с недосягаемых для противника дистанций. Также некоторые упражнения будут включены в танковый биатлон», – цитирует РИА Новости Дмитрия Белика.

Отдельное внимание депутат уделил танкам Т-90, которые во время боевых действий на блокпостах являются практически неуязвимыми.

Напомним, в России до конца года планируется создать многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую кассету КПТМ-5. Новые разработки помогут бороться с танками противников, пишет «Газета.ru».