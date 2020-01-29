Вице-премьер Оверчук будет курировать международные отношения

Москва, 29 января. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук будет курировать международные отношения и интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

На Оверчука возложены обязанности по координации работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам участия России в интеграционных процессах в ЕАЭС, сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и госполитики в сфере международных отношений.

Кроме того, вице-премьер курирует вопросы деятельности «Группы двадцати» (G20) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), взаимодействие РФ с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и прочими международными организациями.

К тому же Оверчук будет координировать работу российского правительства по вопросам планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства РФ, а также по вопросам содействия международному развитию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко, сообщает «Газета.ру». Причиной отставки стала просьба самой Бойко. Она занимала должность замминистра здравоохранения с декабря 2018 года. Прежде Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи российского Минздрава.

Новым главой Минздрава после смены правительства РФ вместо Вероники Скворцовой назначен экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.