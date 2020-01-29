Американец 10 лет прожил со свиным цепнем в мозге

Остин, 29 января. Житель штата Техас подцепил ленточного червя и около 10 лет прожил с паразитом в организме. Все это время свиной цепень находился в мозге у американца.

Мужчина обратился в больницу после того, как резко потерял сознание во время футбольного матча. Придя ко врачу, он пожаловался на то, что уже несколько месяцев страдает от головных болей, тошноты и обмороков. Вскоре медики установили, что у больного в мозге есть некое четырехсантиметровое новообразование. В ходе тестов выяснилось, что это вовсе не опухоль, а свиной цепень.

Данный паразит представляет собой ленточного червя, который в качестве промежуточных хозяев использует животных, а окончательным местом обитания является организм человека. Чаще всего он селится в кишечнике, но может добраться и до мозга.

По мнению мужчины, он заразился личинкой в Мексике после того, как съел плохо прожаренный свиной стейк. Для удаления паразита потребовалось хирургическое вмешательство, но операция прошла успешно и пострадавший мужчина восстановился, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее десятилетняя девочка из Техаса умерла после того, как заразилась поедающей мозг амебой во время купания в реке, сообщает «Газета.ru». В организм школьницы проник паразит под названием Неглериея Фоулера.