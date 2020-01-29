Пушков провел ликбез канадскому чиновнику, «забывшему», кто освободил Освенцим

Москва, 29 января. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «провинциальным русофобом» канадского чиновника, решившего принципиально проигнорировать вклад советских солдат в освобождение узников лагеря смертников Освенцим (Аушвиц).



Сенатор прокомментировал сообщение политолога и историка Владимира Корнилова, который обратил внимание на неподобающее поведение премьера канадской провинции Альберта Дж. Кенни. Тот объявил, что 75 лет назад Освенцим освободили «украинские солдаты». Когда же ему указали, что это были советские солдаты, он исправил сообщение, написав, просто «солдаты».

«Лишь бы не упоминать роль советского Воина!» — подчеркивает Корнилов.

В своем микроблоге в Twitter Пушков напомнил, что за последнее время это уже далеко не первая «ошибка» мировых политиков.

«Уже и Обама опозорился, когда сказал, будто его дедушка в составе войск США освобождал Освенцим; и журнал «Шпигель» принес извинения за эту чушь; и в Иерусалиме в полный голос благодарили Россию за то, что его освободила Красная Армия. Но провинциальным русофобам закон не писан», — заявил сенатор.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1944 году советские войска освободили самый страшный гитлеровский концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) на территории нынешней Польши. В 2020 году отмечалась 75-я годовщина этого события. В Освенциме по разным данным погибли от 1,5 до 3,5 миллиона человек, около 90% погибших были евреями.

Мемориальный день в память о жертвах этого чудовищного преступления установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году по инициативе более 90 государств, в том числе Израиля, России, США, Канады, Украины и других.

В этом году вновь не обошлось без скандалов. Так, украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним главных виновников Второй мировой войны. По его словам, «запустить смертоносный маховик Холокоста» нацистам помог «сговор тоталитарных режимов».

Говоря об освобождении Освенцима, Зеленский напомнил об участвовавших в этой операции украинцах, но не упомянул, что концлагерь и всю Польшу освободили солдаты Красной Армии.

Кроме того, немецкое издание Der Spiegel оказалось в центре скандала после того, как якобы случайно допустило ошибку в статье, приписав освобождение Освенцима войскам США. Материал журнала вызвал целый шквал критики, поэтому редакции пришлось быстро исправлять статью и приносить извинения.

Комментируя заявление Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль категорически не согласен с его высказыванием об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Он отметил, что украинский президент крайне ошибочно солидаризуется с польским руководством.