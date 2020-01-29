Вице-премьер Борисов будет курировать оборону, ТЭК и промышленность

Москва, 29 января. Вице-премьер Юрий Борисов будет курировать в правительстве оборону, военно-техническое сотрудничество и гособоронзаказ, оборонную промышленность, промышленность, топливно-энергетический комплекс и правоохранительную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Борисов будет координировать государственную политику в сферах ТЭК, промышленности, правоохранительной деятельности, обеспечения национальной обороны и выполнения государственного оборонного заказа, госпрограммы вооружения, программы развития атомной, оборонной, ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной и судостроительной промышленности.

В его обязанности также войдет курирование системы ГЛОНАСС, экспортного контроля в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения и других видов вооружения.

Кроме того, на вице-премьера возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также Борисов курирует государственную политику в области военно-технического сотрудничества, обустройство госграницы, обеспечение защиты населения от ЧС и координирует работу Минэнерго, Минпромторга, Росрезерва, Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности), ФМБА, Росстандарта, Росатома и Роскосмоса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмилу Бокову и замглавы Минфина Павла Кадочникова.