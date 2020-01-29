Американские дипломаты приписали США освобождение Освенцима

Копенгаген, 29 января. Посольство США в Дании опубликовало в Twitter сообщение о том, что якобы 75 лет назад американские солдаты освободили заложников концлагеря Освенцим. Вскоре дипломаты признали, что «ошиблись».

Сообщение дипмиссии было опубликовано в понедельник днем.

«Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста. 75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Освенцим-Биркенау», – говорится в твите американского посольства.

I dag er det International Holocaust Remembrance Day. For 75 år siden befriede amerikanske soldater Auschwitz-Birkenau lejren. #WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

Вскоре такое искажение исторических фактов вызвало бурную реакцию и критику пользователей, после чего представители США признали «ошибку», однако публикация не была удалена.

Диппредставители России в Америке уже назвали подобные действия США бесстыдным переписыванием истории, поскольку концлагерь Освенцим был освобожден солдатами Советского Союза.

27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим, который стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах в концлагере погибли около 1,4 млн человек.

Напомним, ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в соцсетях текст, где говорилось, что концлагерь Освенцим освободили США. После того, как на эту ошибку обратили внимание немецкие читатели, журналисты заменили американцев на солдат Красной Армии и извинились за «чрезвычайно неловкую ошибку», сообщает «Газета.ru».