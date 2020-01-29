Голикова будет курировать демографию и социальную политику

Москва, 29 января. Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать миграцию, социальную политику, включая демографию, науку и пенсии. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

В обязанности Голиковой вошло курирование госполитики в сферах социального развития, трудовых отношений, занятости, трудовой миграции, включая вопросы оплаты труда, организации надзора и контроля в этой сфере и в области социального партнерства, доходов и уровня жизни населения.

Она также курирует нацпроекты в области образования, здравоохранения и науки, занимается госполитикой в сферах биотехнологий, оборота медицинских изделий и лекарств.

Кроме того, в круг обязанностей Голиковой вошла государственная политика по пенсионному обеспечению, социальному и медицинскому страхованию, бюджеты Пенсионного и других внебюджетных государственных фондов. Вице-премьер курирует поддержку социально ориентированных НКО и государственную молодежную политику.

Также Голикова займется координацией Минобрнауки, Минздрава, Минпросвещения, Минтруда, Росздравнадзора, Росмолодежи, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, ПФР, ФСС и Федерального фонда ОМС.

К тому же в должности вице-премьера она координирует РАН, РАНХиГС, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Финансовый университет при правительстве РФ и национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Ранее Татьяна Голикова заявила, что в регионах России при проведении оптимизации в сфере здравоохранения было допущено много ошибок, сообщает «Газета.ру». Вице-премьер подчеркнула, что никогда не скрывала своего негативного отношения к оптимизации.