Размер прожиточного минимума уменьшился до 10 609 рублей из-за снижения цен на продукты

Москва, 29 января. Размер прожиточного минимума в России за четвертый квартал 2019 года снизился. Причиной тому стало снижение стоимости продуктов, в частности, сезонное падение цен на овощи. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Согласно законопроекту, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, предложено установить прожиточный минимум на уровне 10 тысяч 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он составит 11 510 рублей, для пенсионеров 8 788 рублей, для детей 10 383 рубля.

«Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — поясняют в Минтруде.

В частности, речь идет о снижении средних потребительских цен на картофель и овощи, которые составляют основу продуктового набора – капуста, морковь, лук, свекла. При этом в министерстве особенно подчеркивают, что это не повлияет на объем соцподдержки, поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ) исчисляется из показателей II квартала предыдущего года.

Напомним, ранее Росcтат провел исследование, согласно которому россияне хотели бы в среднем получать ежемесячно свыше 90 тыс. рублей, то есть в два раза больше средней зарплаты по стране, пишет «Газета.ru».