Водителя на Украине уволили за сериал на русском языке

Киев, 29 января. Украинская компания-перевозчик приняла решение об увольнении водителя, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку и ее спутницу.

«Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании», — цитирует телеканал «Громадське» заявление автоперевозчика.

Представители компании принесли свои извинения, заверив, что подобное никогда больше не повторится. Девушкам, которых высадили из автобуса, пообещали вернуть стоимость билетов.

Скандал разгорелся после того, как украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась на водителя автобуса, следовавшего из Луцка в Киев. По ее словам, в поездке ее со спутницей возмутил показ сериала на русском языке. В ответ на претензии водитель автобуса предложил девушкам поинтересоваться у других пассажиров, следует ли выключить сериал. Большинство людей в автобусе на это промолчали, но одна из женщин назвала Черноуз и ее подругу убийцами, которые ездят на войну. В результате водитель согласился высадить девушек, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

После государственного переворота в Киеве в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были, например, введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

На этой почве на Украине регулярно возникают скандалы. К примеру, ранее писательница Лариса Ницой закатила истерику таксисту, который говорил с ней на русском языке. До этого писательница устроила скандал из-за таксиста, посмевшего назвать россиян «хорошими людьми».