Вице-премьер Абрамченко будет курировать земельные вопросы и сельское хозяйство

Москва, 29 января. В должности вице-премьера Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, земельные вопросы, экологию и оборот недвижимости. Об этом говорится на сайте российского правительства.

В обязанности Абрамченко вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, включая области виноградарства и виноделия из выращенного в России винограда. Она будет курировать национальный проект «Экология», охрану окружающей среды, природопользование, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, а также госполитику в области развития биотехнологий, рыболовства, лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства.

Кроме того, Абрамченко курирует сферу земельных отношений, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, ее гражданский оборот, госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, пространственные данные, картографию и геодезию.

Также Абрамченко координирует работу Минприроды, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росводресурсов, Росрыболовства и Роснедр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что вице-премьер Марат Хуснуллин станет куратором Республики Крым в правительстве России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, он на прошлой неделе разговаривал с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Встреча с Хуснуллиным должна состояться в ближайшее время. Аксенов обратил внимание на то, что все заложенные бывшим куратором Крыма вице-премьером Дмитрием Козаком программы будут реализованы.