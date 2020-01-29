Представитель МВД Казакова рассказала, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

Москва, 29 января. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, как будут выглядеть новые российские паспорта. По ее словам, переход на новые документы будет мягким, но сроки еще не определены.

Казакова в интервью «Известиям» напомнила, что документ, удостоверяющий личность, с электронным носителем — чипом, предложили ввести в России коллеги из Минкомсвязи.

«Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте», — рассказала она.

Информация на карточке будет содержать фотографию, ФИО гражданина, а также дату и место рождения. На чипе будут записаны отпечатки пальцев, фотография, регистрация по месту жительства, СНИЛС, возможно, водительские права и другая важна информация.

В настоящее время программа только разрабатывается, сроки отказа от классических российских паспортов еще не определены. Казакова заверила, что переход на новый документ будет мягким.

Отметим, в октябре прошлого года Минкомсвязи предложило начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года. Как передавала «Газета.ру», в случае удачного эксперимента планируется отказаться от оформления бумажных паспортов гражданина РФ в 2022 году.

Сообщалось, что на первом этапе (с 1 марта 2020 года) предлагается провести эксперимент с работой мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ. На втором этапе – с 1 июля 2020 года — паспорта в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.