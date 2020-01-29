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Представитель МВД Казакова рассказала, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

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Представитель МВД Казакова рассказала, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

Москва, 29 января. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, как будут выглядеть новые российские паспорта. По ее словам, переход на новые документы будет мягким, но сроки еще не определены.

Казакова в интервью «Известиям» напомнила, что документ, удостоверяющий личность, с электронным носителем — чипом, предложили ввести в России коллеги из Минкомсвязи. 

«Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте», — рассказала она.

Информация на карточке будет содержать фотографию, ФИО гражданина, а также дату и место рождения. На чипе будут записаны отпечатки пальцев, фотография, регистрация по месту жительства, СНИЛС, возможно, водительские права и другая важна информация.

В настоящее время программа только разрабатывается, сроки отказа от классических российских паспортов еще не определены. Казакова заверила, что переход на новый документ будет мягким. 

Представитель МВД Казакова рассказала, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

Отметим, в октябре прошлого года Минкомсвязи предложило начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года. Как передавала «Газета.ру», в случае удачного эксперимента планируется отказаться от оформления бумажных паспортов гражданина РФ в 2022 году.

Сообщалось, что на первом этапе (с 1 марта 2020 года) предлагается провести эксперимент с работой мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ. На втором этапе – с 1 июля 2020 года — паспорта в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.

Представитель МВД Казакова рассказала, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

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Источник: Известия
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