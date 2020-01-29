Первый вице-премьер Белоусов будет курировать нацпроекты, финансы и внешнюю торговлю

Москва, 29 января. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве национальные проекты, противодействие санкциям, финансы и внешнюю торговлю. Соответствующая информация обнародована на сайте кабмина.

В круг обязанностей Белоусова включены координация работы ведомств по вопросам разработки направлений социально-экономического развития, общей координации, достижения национальных целей развития и мониторингу реализации национальных проектов.

Также Белоусов курирует кредитную, финансовую, инвестиционную и денежную политику, регулирование финансовых рынков, внешнюю торговлю, противодействие санкциям, тарифы, антимонопольную политику и естественные монополии. К ведению Белоусова относится деятельность институтов развития, включая государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

Кроме того, первый вице-премьер займется координацией госполитики в сфере транспорта, финансирования магистральной инфраструктуры транспорта и стратегии развития. Он курирует госрегулирование интеллектуальной собственности и деятельность автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Белоусов координирует деятельность Минтранспорта, Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстата, ФАС, Роспатента, Росавиации, Росавтодора, Госавтодорнадзора, Росморречфлота, Росжелдора, Российского экспортного центра и госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.