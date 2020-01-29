Россиянка рассказала об отсутствии паники в Ухани

Ухань, 29 января. Несмотря на распространение коронавируса в Китае, паники в городе Ухань, являющемся эпицентром эпидемии, нет. Об этом сообщает российская студентка Манэ Шашикян, находящаяся в Ухани.

По ее словам, многие убеждены, что Ухань является одним из самых безопасных мест на данный момент, так как именно туда съехались ведущие врачи-вирусологи и эпидемиологи со всей КНР.

«Я не переживаю, нет паники, нет страха. Конечно, тот факт, что мы не можем уехать домой из-за введенного в городе карантина, расстраивает», — рассказала Шашикян информслужбе «Россия-Китай».

Она указала, что Уханьский университет своевременно ввел ряд превентивных мер, чтобы не допустить проникновение вируса на территорию кампуса. Студенты находятся в общежитии, им запретили выходить из комнат без масок, а также указали на необходимость регулярно мыть руки. Учащиеся получают бесплатное трехразовое питание в общежитии, а также маски и противовирусные препараты. Здание общежития регулярно дезинфицируется, а на входе у каждого проверяют температуру.

Шашикян добавила, что большинство СМИ значительно преувеличивают драматизм ситуации вокруг нового вируса. По ее словам, с этим нужно что-то сделать, так как подобные сообщения несут лишь вред, раздувая панику.

«Я сама не верю многим новостям, которые вижу в интернете. Я нахожусь в центре событий - и своими глазами вижу, что здесь происходит. В первую очередь, преувеличивают обстановку западные СМИ», — рассказала российская студентка.

Также она высоко оценила действия властей Китай в борьбе с новым заболеванием. Россиянка одобрила идею закрыть Ухань на карантин, поскольку подобные меры показывают решимость китайского правительства бороться с эпидемией, пишет газета «Известия».

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухань. На сегодняшний день число подтвержденных в КНР случаев заболевания перевалило за 2 тыс. человек, количество смертей составляет более 80.