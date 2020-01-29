Кремль опубликовал три новых видео из архива Путина

Москва. 29 января. На сайте пресс-службы президента России появились новые фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены избранные моменты двух последних десятилетий, связанных с работой Владимира Путина как на посту президента РФ, так и в должности главы правительства.

Все три видео были сняты в период с 2010 по 2014 года. Первый ролик был сделан во время благотворительного концерта в Санкт-Петербурге, на котором Владимир Путин исполнил песню «Blueberry Hill», сообщает РИА Новости.

Второе видео также сделано в 2010 году, во время посещения Владимиром Путиным национального парка «Лосиный остров».

Третье видео было сделано уже в 2013 году, когда лидер РФ посетил Нидерланды. Во время торжественного мероприятия Владимир Путин лично поблагодарил дирижера местного хора.

Напомним, первая часть архивных материалов, опубликованных Кремлем, состояла из 600 фотографий и 100 видеозаписей и была опубликована 30 декабря 2019 года. Фотографии и видеоматериалы были посвящены работе Путина в 2000–2004 годы.

Проект появился на официальном сайте главы России в конце прошлого года по случаю двадцатилетия отставки Бориса Ельцина — первого президента России, после которой занимавший тогда должность премьера Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства.