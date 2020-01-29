Россия выступит на Евровидении-2020 в первом полуфинале

Москва, 29 января. Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.

Во вторник в Роттердаме состоялась жеребьевка участников международного песенного конкурса. Российскому музыканту досталось место в первой половине полуфинала. Порядковый номер продюсеры объявят, когда будут известны все песни.

Вместе с Россией в первом полуфинале выступят Белоруссия, Украина, Азербайджан, Израиль, Кипр, Литва, Румыния, Хорватия, Мальта, Северная Македония, Словения, Бельгия, Ирландия, Норвегия, Австралия и Швеция 12 мая. В общей сложности в Евровидении-2020 примет участие 41 страна.

В этом году конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме под девизом «Откройся!».

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян решил разобраться с очевидными и неочевидными заявками на поездку в Роттердам на Евровидение в 2020 году от России. В материале для Федерального агентства новостей он оценил шансы предполагаемых конкурсантов выступить в Роттердаме.

Отметим, с 1 января название «Голландия» теперь не будет употребляться в отношении государства Нидерланды. Коммерческие компании, дипломатические миссии, министерства и университеты с этого момента используют только слово «Нидерланды» вместо «Голландии», передавала «Газета.ру». Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием «Голландия»: квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.

Активное продвижение названия «Нидерланды» планируется на Евровидении-2020 и на Олимпийских играх в Токио.