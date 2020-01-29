«Хезболла» осудила предложенную Трампом «сделку века»

Бейрут, 29 января. Ливанская партия «Хезболла» заявила, что осуждает так называемую «сделку века», которую предложил американский президент Дональд Трамп в рамках палестино-израильского урегулирования.

По мнению руководства партии, реализация проекта Трампа нанесет ущерб палестинскому народу, его земле, святыням и законным правам палестинцев. «Хезболла» называет «мирный план» Трампа позорным и опасным шагом, предупреждая о скверных последствиях для всего Ближнего Востока.

Также «Хезболла» осудила «предательские арабские режимы», которые способствовали разработке этой инициативы.

«То, что произошло сегодня в Вашингтоне, подтверждает, что сопротивление является единственным способом освобождения палестинской земли и возвращения святынь», — заявили в ливанской шиитской организации.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп объявил о проекте так называемой «сделки века» – плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По его словам, Израиль уже поддержал его инициативу, а Палестина присоединиться к ней позже.

Однако официальные власти Палестины уже заявили о неприятии американского плана и потребовали экстренно созвать Совет Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом рассказал представитель Палестины в Египте Дияба Аллоха. По его словам, ЛАГ должна выработать единую стратегию по сопротивлению вмешательству США.