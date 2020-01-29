Суд признал незаконным решение объявить Батурину в розыск по делу о клевете

Москва, 29 января. Элистинский городской суд признал незаконным постановление мирового суда объявить в розыск Елену Батурину – вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Суд постановил, что данное решение было вынесено с грубыми нарушениями.

Привлечь Батурину к уголовной ответственности потребовал частный обвинитель Эренцен Манжеев, являющийся финансовым управляющим в деле о банкротстве ее брата – Виктора Батурина. Позже мировой суд вынес постановление в деле о клевете, назначив меру пресечения в виде обязательства о явке и объявлении Батуриной в розыск. Однако ее адвокаты данное решение обжаловали.

Во вторник руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил, что горсуд Элисты рассмотрел апелляцию адвокатов и признал, что решение о розыске предпринимательницы является незаконным, сообщает ТАСС.

Эту информацию также подтвердил и Эренцен Манжеев заявив, что воспринимает это исключительно положительно, поскольку данные меры не позволят затянуть процесс.

Напомним, ранее представитель президента компании Елены Батуриной Inteco Management Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое в отношении нее возбудили в Элисте. Объявление Батуриной в розыск он назвал «рейдерской атакой».