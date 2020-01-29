Глава МИД Германии оценил «сделку века» Трампа по Палестине

Берлин, 29 января. Разработанный США план урегулирования палестино-израильского конфликта «сделка века» вызывает вопросы, которые Берлин намерен обсудить с партнерами по Евросоюзу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Инициатива поднимает вопросы, которые мы теперь обсудим с партнерами в ЕС. Помимо прочего, это вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также о ее (инициативы) отношении к международно признанным параметрам и правовым позициям», — цитирует пресс-служба МИД Германии слова главы ведомства.

Маас добавил, что Берлин детально изучит представленный американским президентом Дональдом Трампом план. По его словам, к долгосрочному миру между Израилем и Палестиной могут привести только договоренности, достигнутые в рамках переговоров, приемлемых для всех сторон.

Трамп во вторник представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, передавал RT. Согласно документу, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.

Пресс-служба Белого дома уточняет, что «Израиль уже согласился на условия для будущего палестинского государства».

«Цель состоит в том, чтобы добиться взаимного признания государства Израиль как национального государства еврейского народа и будущего государства Палестина в качестве национального государства палестинского народа с равными гражданскими правами для всех граждан в каждом государстве», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что документ «включает в себя огромный экономический план «Мир во имя процветания» на сумму 50 миллиардов долларов, который будет стимулировать палестинскую экономику».

Глава Палестины Махмуд Аббас жестко раскритиковал «сделку века». По его словам, палестинский народ «отправит ее в мусорную корзину истории».