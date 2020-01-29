Мишустин распределил сферы ответственности между своими заместителями

Москва, 29 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщает сайт правительства России.

Вице-премьеру Андрею Белоусову будет поручено курирование достижений национальных целей развития, а также нацпроектов. Также он займется курированием финансовой и денежной политики, а также регулированием финансовых рынков и инвестиционной политикой. В зоне его ответственности будут внешняя торговля, тарифы, противодействие санкциям, антимонопольная политика.

Курирование разработки бюджета, налоговая политика и управление госдолгом будут поручены главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Кроме того, он займется торговой политикой, оборотом алкоголя и системой маркировки.

Зампред правительства Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, а также рыболовство, экологию, земельные вопросы и оборот недвижимости.

Вопросами обороны, ОПК, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества займется вице-премьер Юрий Борисов. Также ему будут поручены вопросы правоохранительной деятельности, промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Зампред кабинета министров Татьяна Голикова будет отвечать за социальную политику, включая демографию, миграционные вопросы, пенсионное обеспечение и науку.

Международные отношения и интеграция в ЕАЭС будут поручены вице-премьеру Алексею Оверчуку.

Вопросами Дальнего Востока, Арктики, Северного Кавказа и территориями опережающего развития будет заниматься зампред правительства Юрий Трутнев.

Курировать жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования, а также дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Ему же поручат Крым и Калининградскую область.

Вопросы спорта, цифровой экономики, инноваций, связи, СМИ, а также культуры и туризма будет курировать зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что Путин назначил главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост премьер-министра 15 января — вскоре после президентского послания Федеральному собранию, в котором были анонсированы масштабные административные реформы.