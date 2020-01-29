Тела двух военных и самописец найдены на месте разбившегося самолета США в Афганистане

Вашингтон, 29 января. Вооруженные силы США нашли останки двух военнослужащих на месте падения американского самолета Bombardier E-11A. Кроме того, также был обнаружен «черный ящик», предположительно находившийся на борту.

Как заявил представитель сил США в Афганистане Сонни Леджеетт, на данный момент причины катастрофы по-прежнему расследуются.

«Останки были найдены близ места авиакатастрофы. Местное афганское общество обращалось с ними достойно и с уважением, в соответствии с их культурой. Силы США уничтожили остатки самолета», – заявил Леджеетт.

Было также отмечено, что пока останки солдат не будут точно идентифицированы, а их ближайшие родственники оповещены, имена погибших обнародованы не будут, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 января в Афганистане в провинции Газни потерпел крушение самолет ВВС США Bombardier Е-11. Техника рухнула на территории, подконтрольной боевикам движения «Талибан»1 (запрещена на территории РФ). По данным источников боевиков, самолет участвовал в спецоперациях американского спецназа по охоте на главарей «Талибана», который уже взял на себя ответственность за произошедшее.

Тем не менее, крушение самолета США в Афганистане пополнило список потерь и неудач, которые в последнее время преследуют американцев на Ближнем Востоке. Все происходящие события дают понять, что США необходимо как можно скорее покинуть регион, который они не смогли подчинить своей воле.

1 Организация запрещена на территории РФ.