Американским дипломатам запретили посещать Старый город Иерусалима из-за протестов

Тель-Авив, 29 января. Сотрудникам посольства США в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору, сообщается в заявлении дипмиссии.

Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное заявление по «сделке века». Документ был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа, выступив против американского плана по ближневосточному урегулированию. Они жгут портреты Трампа и Нетаньяху. На плакатах видны надписи, напоминающие главе Белого дома, что Палестина не принадлежит США и ее нельзя «продавать».

На Западном берегу продолжаются столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими. Несколько человек уже получили травмы.

Из-за разгоревшихся акций протеста американским дипломатам и их семьям «не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, Храмовую гору, на Западный берег, включая, но не ограничиваясь Вифлеемом, Иерихоном и части Мертвого моря, которые находятся на Западном берегу».

Американцев также призвали не посещать места массового скопления людей и полиции.

«Сделка века» — план палестино-израильского урегулирования, передавал RT. Согласно документу, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.