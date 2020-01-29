Американским дипломатам запретили посещать Старый город Иерусалима из-за протестов

Тель-Авив, 29 января. Сотрудникам посольства США в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору, сообщается в заявлении дипмиссии.
Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное заявление по «сделке века». Документ был опубликован на официальном сайте Белого дома.
Десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа, выступив против американского плана по ближневосточному урегулированию. Они жгут портреты Трампа и Нетаньяху. На плакатах видны надписи, напоминающие главе Белого дома, что Палестина не принадлежит США и ее нельзя «продавать».
На Западном берегу продолжаются столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими. Несколько человек уже получили травмы.
Из-за разгоревшихся акций протеста американским дипломатам и их семьям «не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, Храмовую гору, на Западный берег, включая, но не ограничиваясь Вифлеемом, Иерихоном и части Мертвого моря, которые находятся на Западном берегу».
Американцев также призвали не посещать места массового скопления людей и полиции.
«Сделка века» — план палестино-израильского урегулирования, передавал RT. Согласно документу, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.
«План определяет защищаемые границы для Израиля и не требует от Израиля идти на компромисс в отношении безопасности его народа, предоставляя ему первостепенную ответственность за безопасность земли к западу от реки Иордан. Для палестинцев документ обеспечивает существенную территориальную экспансию, выделяя земли, примерно сопоставимые по размеру с Западным берегом и сектором Газа, для создания палестинского государства. Транспортное сообщение позволит эффективно перемещаться между Газой и Западным берегом, а также по всей Палестине. План не призывает выгонять из своих домов арабов или евреев», — говорится в пояснительной записке к документу.