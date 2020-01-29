Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина перед Второй мировой войной

Москва, 29 января. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о якобы имевшей место встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове перед началом Второй мировой войны. Свое заявление он сделал в эфире программы «60 минут».

Бывший украинский президент попытался объяснить недавнее заявление действующего главы Украины Владимира Зеленского, который во время своей речи в Польше попытался возложить ответственность за начало Второй мировой войны как на Германию, так и на Советский Союз.

По мнению Кравчука, Зеленский хотел сказать, что войну якобы спровоцировал договор между СССР и Германией.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал Кравчук.

Подобное заявление вызвало недоумение у собравшихся в студии программы. Ведущий Евгений Попов спросил у Кравчука, что он хотел этим сказать. В ответ бывший украинский президент заявил, что Гитлеру «развязали руки», вместо того, чтобы его остановить. Также Кравчук не стал пояснять, из каких источников он получил информацию об этой «встрече» Гитлера и Сталина.

Напомним, Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу заявил, что СССР несет ответственность к развязыванию Второй мировой войны, что, в свою очередь, способствовало началу Холокоста. Кроме того, украинский президент рассказал, что Освенцим освободили украинцы, избежав при этом упоминания СССР и Красной Армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не обязана никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, однако должна противопоставить попыткам Запада переписать историю. К примеру, власти Польши не единожды предпринимали попытки уменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией.