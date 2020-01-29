Палестинцы жгут портреты Трампа на многотысячных акциях против «сделки века»

Газа, 28 января. Десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа, выступив против американского плана по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, названного «сделка века».
Как передает Associated Press, протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На плакатах видны надписи, напоминающие главе Белого дома, что Палестина не принадлежит США и ее нельзя «продавать».
Протестующие поддерживают главу Палестины Махмуда Аббаса. Напомним, ранее он жестко раскритиковал «сделку века». По его словам, палестинский народ «отправит ее в мусорную корзину истории». Аббас добавил, что готов к переговорам по ближневосточному урегулированию, но не с США, а со всем «ближневосточным квартетом», куда также входят Россия, Евросоюз и ООН. Но даже в таком формате обсуждать предложенную Трампом «сделку века» Аббас не намерен.
На Западном берегу в ходе акции протеста продолжаются столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими. Согласно последним данным, двенадцать палестинцев пострадали от слезоточивого газа в районе аль-Эзарии в окрестностях Иерусалима. Двое из них были госпитализированы.
Во вторник Трамп представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования. Согласно документу, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.
«Сделка века» также предполагает полное разоружение ХАМАС и «Исламского джихада», контроль центральных властей Палестины над Газой. Документ предполагает, что Израиль отпустит большинство палестинских заключенных, а Палестина их примет и предоставит им гражданство.
На совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп подчеркнул, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая «сделку века». По его словам, передает RT, план насчитывает 80 страниц и это самый детальный документ по этому вопросу.
هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020