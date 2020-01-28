Посольство РФ прокомментировало решение голландских депутатов не ехать в Москву

Амстердам, 28 января. Посольство России в Нидерландах прокомментировало решение комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Нидерландов отказаться от деловой поездки в Москву, которая была запланирована на конец февраля. Российские дипломаты заявили, что депутаты «по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога».

Ранее парламентская делегация отменила визит в РФ. Причиной тому стал запрет на въезд в Россию, вынесенный в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюдсме. По мнению политика, он попал в список якобы из-за своих критических высказываний в адрес российских властей.

В диппредставительстве РФ в Нидерландах уже ознакомились и приняли к сведению решение комиссии отказаться от поездки в Москву.

«Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», – цитирует ТАСС российских дипломатов.

В посольстве также отметили, что вся ответственность за негативные последствия данного шага ложится именно на нидерландских депутатов. При этом стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. В 2011 году правительство Египта запретило въезд нидерландскому члену Партии свободы Раймонду де Рону. В ответ на это остальные представители делегации также отказались от запланированной поездки в Египет.