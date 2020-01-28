Власти Германии сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Мюнхен, 28 января. Первый случай заражения новым вирусом был диагностирован в понедельник, им оказался 33-летний мужчина, работающий в компании Webasto. Предполагается, что он заразился во время рабочего семинара, в котором принимала участие гражданка КНР, которая в тот же день улетела домой. Сообщается, что она почувствовала себя плохо уже в самолете.

«Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом», — отмечается в сообщении германского ведомства.

Сейчас все заболевшие изолированы в мюнхенской больнице «Швабинг».

Все заразившиеся являются сотрудниками одной и той же фирмы – Webasto. Всего в контакте с первым немецким пациентом находились около сорока человек. В среду врачи проверят, подверглись ли они тоже заражению.

«Кроме того, их подробно опросит специальная группа Минздрава Баварии по инфекционным заболеваниям», — приводит слова баварского министра здравоохранения Мелани Хумль газета Süddeutsche Zeitung.

Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, началась в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. На конец января 2020 года подтверждено более двух тысяч случаев заражения, как в самом Китае (основная часть заболевших), так и в других странах. Количество умерших достигло 80, и все они в Китае. В России случаев заражения новым вирусом пока не выявлено.