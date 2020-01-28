Турция назвала «мертворожденным» план Трампа по Палестине

Анкара, 28 января. Министерство иностранных дел Турции осудило план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной. По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, этот план является «мертворожденным».

«Так называемый США мирный план - мертворожденный. Он является планом аннексии, нацеленным на узурпацию палестинских земель и уничтожение [идеи сосуществования] двух государств. Народ Палестины и его земли нельзя купить за деньги», — сообщается в коммюнике, которое опубликовал турецкий МИД.

В Турции напомнили, что Иерусалим является «красной чертой» для Анкары, которая никогда не допустит легитимизации «оккупации и тирании» Израиля. Анкара пообещала, что продолжит оказывать поддержку народу Палестины.

Кроме того, власти Турции заявили, что не станут поддерживать какой-либо план, не одобренные палестинскими властями.

«Мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут, если не будет положен конец политике оккупации», — отмечается в распространенном заявлении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее опубликовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который в СМИ уже назвали «сделкой века». Согласно ему предлагается создание двух независимых государств, включая палестинское со столицей в Восточном Иерусалиме.