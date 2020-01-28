Аббас пообещал отправить «сделку века» Трампа в «мусорную корзину истории»

Газа, 28 января. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ отправит предложенную американским президентом Дональдом Трампом «сделку века» «в мусорную корзину истории».

«Сделка века» не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории», — заявил Аббас.

Он в очередной раз подчеркнул, что его страна «не будет кланяться и не будет сдаваться» и говорит «нет» «сделке века». При этом Аббас добавил, что готов к переговорам, но не с США, а со всем «ближневосточным квартетом», куда также входят Россия, Евросоюз и ООН.

Но даже в таком формате обсуждать предложенную Трампом «сделку века» Аббас не намерен. Палестина, по его словам, настаивает на признании своего государства в границах 1967 года.

Ранее во вторник Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века». По его словам, «так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима». При этом глава Белого дома добавил, что «всегда будет оказывать поддержку государству Израиль и еврейскому народу».

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Согласно представленной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории; палестинский сектор Газа расширен за счет приращения к нему двух крупных районов вдоль египетской границы. Сирийские Голаны на карте обозначены территорией Израиля.

На совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне во вторник Трамп подчеркнул, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая «сделку века». По его словам, передает RT, план насчитывает 80 страниц и это самый детальный документ по этому вопросу.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов, комментируя инициативу США, обратил внимание на тот факт, что Москва не является стороной конфликта, поэтому для начала необходимо дождаться комментариев от Израиля и Палестины. Как передавала «Газета.ру», он указал на то, что США также не являются представителями стороны конфликта.