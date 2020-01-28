На карте «сделки века» Голанские высоты обозначены израильской территорией

Вашингтон, 28 января. Представленная во вторник президентом США Дональдом Трампом карта «сделки века» обозначает сирийскую территорию Голанских высот как часть Израиля.

Карта была опубликована Трампом в Twitter. Президент Соединенных штатов Америки подписал, что именно так может выглядеть «будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима».

Согласно карте, Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а Палестинский Западный берег отделить полосой израильской территории. Также на карте заметно расширен сектор Газа, а Голаны, которые Совбез ООН признает сирийским, очерчены как территория Израиля.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Напомним, «сделка века», о которой заявил Трамп, подразумевает создание двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам же Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. По словам представителей Белого дома, разработка этого плана велась около трех лет.

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна уже пояснил, что, по его мнению, план американского президента по палестино-израильскому урегулированию приведет к очередной интифаде. Ашна также подчеркнул, что США в одностороннем порядке проигнорировали постановления Совета Безопасности ООН.

Напомним, в конце марта 2019 года президент США подписал декларацию, которая признает территорию Голанских высот частью Израиля. Это решение вызвало негодование как со стороны Дамаска, так и со стороны множества европейских лидеров. Стоит отметить, что Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.