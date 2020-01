На карте «сделки века» Голанские высоты обозначены израильской территорией

Вашингтон, 28 января. Представленная во вторник президентом США Дональдом Трампом карта «сделки века» обозначает сирийскую территорию Голанских высот как часть Израиля.

Карта была опубликована Трампом в Twitter. Президент Соединенных штатов Америки подписал, что именно так может выглядеть «будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима».

Согласно карте, Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а Палестинский Западный берег отделить полосой израильской территории. Также на карте заметно расширен сектор Газа, а Голаны, которые Совбез ООН признает сирийским, очерчены как территория Израиля.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL