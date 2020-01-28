Ученые в Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Пекин, 28 января. Ученые из Гонконга разработали вакцину против коронавируса 2019-nCoV, однако много времени займут испытания препарата, сообщает китайская газета South China Morning Post.

«Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных», — заявил газете микробиолог Гонконгского университета профессор Юэн Квок-Юнг.

Ученый уточнил, что тестирование на животных может занять месяцы, а на клинические испытания на людях уйдет еще год. По его словам, группа специалистов модифицировала вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. Согласно последним сведениям, в Китае коронавирус зафиксирован у 4515 человек. В России на сегодняшний день случаев инфицирования не зафиксировано.

Руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус и глава дипломатического ведомства Китая Ван И заявили о готовности усиленно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса. ВОЗ рассчитывает, что будет укреплено сотрудничество с Пекином. В связи с эпидемией отечественные операторы прекратили прием организованных групп туристов из КНР.

Как передавал RT, во вторник ВОЗ приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением 2019-nCoV. Одной из целей отправки экспертов является получение новых знаний о вспышке вируса для последующего «глобального ответа» на нее.

Ранее глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае. По его словам, в Китае это произойдет примерно через семь-десять дней, передавала «Газета.ру».