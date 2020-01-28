Силы США бросили блокпосты в сирийской Хасаке после появления вертолетов ВКС РФ

Дамаск, 28 января. Сирийское информационное агентство North Press Agency опубликовало видеоролик, на котором, по его данным, запечатлен «побег» американских военных с выставленных ими же ранее блокпостов на пути движения российских конвоев в районе города Тель-Тамр в провинции Хасака, расположенного на северо-востоке Сирии.

По данным сирийского агентства, американцы отступили после того, как в районе появились российские ударные вертолеты. Кроме того, значительную роль сыграл «серьезный разговор» между российским и американским военным командованием, имевший место 28 января.

«Российский патруль направляется к шоссе М4 в отсутствие американских сил на въезде в город, которые в последние дни распространились по основным дорогам», — сообщило North Press Agency.

На опубликованных агентством кадрах видно, как российский военный патруль в составе трех единиц бронетехники и двух автомобилей сопровождения едет по трассе М4. Отступление американцев с блокпостов на видео не попало.

Отметим, что на прошлой неделе американские войска предпринимали попытки блокировать продвижение к Тель-Тамру по шоссе М4. Сейчас американские блокпосты брошены, военные патрулей США в регионе больше нет.

За два дня до этого инцидента над американским блокпостом возле Тель-Тамра были замечены два российских вертолета Ми-35 и Ми-8. Не исключается, что их появление стало одной из причин, по которым американские войска приняли решение отступить.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Одним из последних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за этим крушение украинского «Боинга» над Ираном из-за американской провокации. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны, пишет «Газета.ру».