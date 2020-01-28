«Медиалогия» составила рейтинг упоминаемости в Telegram членов нового правительства РФ

Москва, 28 января. Российская компания «Медиалогия», занимающаяся анализом и мониторингом СМИ, составила список самых упоминаемых в Telegram-каналах членов нового правительства РФ. Лидером рейтинга оказался премьер-министр Михаил Мишустин.

Рейтинг составлялся на основе подсчета упоминаний, совершенных в период с 21 по 28 января текущего года. В течение данной недели фамилия нового главы правительства упоминалась более 6,9 тысячи раз.

Вторым оказался вице-премьер Марат Хуснуллин, набравший 2,6 тысячи упоминаний, а третьей – новый министр культуры РФ Ольга Любимова, фамилия которой упоминалась также около 2,6 тысячи раз, сообщает RT.

Следом по упоминаемости идут министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и вице-премьер Юрий Трутнев.

Напомним, в конце января был сформирован новый состав правительства РФ. Свои посты сохранили 12 министров. Так, например, МВД продолжит возглавлять Владимир Колокольцев, Минобороны — Сергей Шойгу, МЧС — Евгений Зиничев. Также свои места не покидают министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Минсельхоза — Дмитрий Патрушев и Минпромторга — Денис Мантуров.