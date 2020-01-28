Источник ФАН назвал время убийства депутата Алабушева в Зернограде

Ростов-на-Дону, 28 января. Депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев или его супруга Ольга были убиты задолго до того, как были обнаружены их тела, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, супруги Алабушевы были убиты в первой половине дня, задолго до того, как были обнаружены трупы. Источник подтвердил, что в три часа дня Алабушев должен был проводить совещание на предприятии, однако он так и не появился, его телефон не отвечал. К дому депутата выслали водителя — именно он и обнаружил Алабушевых убитыми.

Официально причину смерти назовут после вскрытия, которое состоится в среду. По словам источника, на телах убитых обнаружены «черепно-мозговые травмы — рубленые травмы».

Как стало известно ФАН, ранее Алабушев никогда не жаловался на угрозы. Он является директором ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской».

«У предприятия были арбитражные суды, но все они не были громкими, обычные взыскания с должников. Врагов у Алабушева не было», — сообщил ФАН источник.

На данный момент приоритетной версией убийства остается ограбление. Следователи также будут проверять всю информацию об участии центра «Донской» в госзакупках.

Напомним, Андрей Алабушев и его супруга были найдены мертвыми во вторник в собственной квартире в Зернограде — городе, расположенном недалеко от Ростова-на-Дону. У обоих обнаружены черепно-мозговые травмы. Как сообщал источник, Алабушевы сами открыли дверь преступникам. Первой погибла Ольга, после — депутат.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук и академиком РАН. Он специализировался в области земледелия, растениеводства, а также на технологиях возделывания зерновых и кормовых культур.