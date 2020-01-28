Володин оценил назначение Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ

Москва, 28 января. Избрание Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) даст возможность развивать Ассамблею, как полноценную площадку для межпарламентских дискуссий. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках.

«Избрание Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — приводит слова Володина пресс-служба Государственной думы.

Володин напомнил, что именно Толстой принимал участие в прошлогодних переговорах по восстановлению российских полномочий в ПАСЕ. Сейчас он работает в качестве главы российской делегации.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.

Вопрос о восстановлении прав представителей России в организации выносился на рассмотрение ассамблеи дважды в 2015 году, но ограничения оставались в силе и были ужесточены. Москва приняла ответные меры и приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объеме.