Замглавы МИД РФ прокомментировал «сделку века», предложенную Трампом

Москва, 28 января. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов высказал свое мнение по так называемой «сделке века» – плану урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, предложенному США. Для начала мнение о нем должны высказать стороны конфликта, считают в МИД РФ.

«Сделка века», о которой во вторник заявил Дональд Трамп, подразумевает создание двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам же Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. По словам представителей Белого дома, разработка этого плана велась около трех лет.

«Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение», – цитирует РИА Новости Михаила Богданова.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США выдвинули инициативу, и теперь ожидается ее изучение. Однако решение все равно принимают стороны конфликта.

Напомним, ранее палестинский лидер Махмуд Аббас отказался обсуждать по телефону с Дональдом Трампом «сделку века», предложенную США. Об этом журналистам заявил член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани. По его словам, никаких переговоров с администрацией США не ведется, а Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом.