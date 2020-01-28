Автобус с рабочими опрокинулся под Владимиром

Владимир, 28 января. Автобус Fiat Ducato, перевозивший 13 рабочих компании «Еврокабель», из-за сильного снегопада съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области. Об этом во вторник сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло на автодороге Владимир — Старково. В результате аварии пострадали четверо пассажиров, все они были госпитализированы. У трех пострадавших врачи диагностировали легкие травмы (они отказались от госпитализации), а у четвертого обнаружен перелом таза. Экстренные службы региона пока не сообщают о дорожно-транспортном происшествии.

Напомним, что это уже не первое серьезное ДТП за день. Во вторник грузовик MAN столкнулся с легковым автомобилем «ТагАЗ» в Краснодаре. В результате ДТП погибли водитель легковушки ― женщина 42 лет, и ребенок ― пассажир легковушки. Еще один пассажир легкового автомобиля ― мужчина 49 лет — доставлен в больницу с тяжелой сочетанной травмой.