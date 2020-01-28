Названа предварительная версия убийства депутата Алабушева в Зернограде

Ростов-на-Дону, 28 января. Стали известны подробности жестокого убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева или его супруги Ольги. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах региона, Алабушевы сами открыли дверь преступникам.

«По предварительной версии, Алабушевы сами открыли дверь. Вначале преступники убили жену Ольгу, потом депутата», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Сейчас следователи выясняют, было ли что похищено из дома убитого депутата. Источник обратил внимание на то, что Алабушев был богат: его годовой доход составлял свыше трех миллионов рублей в год, что считается весьма высоким доходом в регионе.

«Возможно, поэтому преступники и вышли на него. Но это пока основная версия — ограбление. Будут рассматривать и другие», — отметил источник.

Напомним, Андрей Алабушев и его супруга были найдены мертвыми во вторник в собственной квартире в Зернограде — городе, расположенном недалеко от Ростова-на-Дону. У обоих обнаружены черепно-мозговые травмы.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук и академиком РАН. Он специализировался в области земледелия, растениеводства, а также на технологиях возделывания зерновых и кормовых культур.