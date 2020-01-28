Главы МИД Италии, ФРГ и Австрии обсудили обстановку в Ливии

Рим, 28 января. Глава МИД Италии Луиджи ди Майо провел телефонные переговоры со своими коллегами из Германии и Австрии Хайко Маасом и Александром Шалленбергом. Их темой стала ситуация в Ливии и ее урегулирование.

В ходе беседы министры обсудили меры, которые должны быть приняты на уровне ЕС после Берлинской конференции, включая шаги, способные обеспечить соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Как отметил Ди Майо, он глубоко озабочен нарушениями прекращения огня в Ливии. Кроме того, он подтвердил взятые на себя Римом обязательства подтолкнуть стороны конфликта к соблюдению перемирия и возобновлению диалога уже со следующего заседания военной комиссии в Женеве.

Также он указал, что остановка добычи нефти на длительный период совершенно недопустима, так как она нанесет непоправимый ущерб экономике страны и ливийскому народу.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации после свержения многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи, которого убили в 2011 году при пособничестве США. В 2014 году в стране была избрана Палата представителей, являющаяся на сегодняшний день единственным законным органом власти в Ливии. Выступающая на стороне Палаты представителей ЛНА уже очистила большую часть страны от бандформирований и освободила город Сирт от контроля террористического ПНС Ливии.