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ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

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ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

Тобрук, 28 января. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник презентовала военные трофеи, полученные в ходе столкновений с силами Правительства национального согласия. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

Среди трофейной техники оказался турецкий миноустойчивый броневик Kirpi II. Местные жители с интересом разглядывают иностранный бронеавтомобиль и фотографируют его на телефоны.

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

Напомним, что Турция открыто оказывает ПНС Ливии военную поддержку. Анкара направляет в Триполи оружие, военных (в Турции их называют «консультантами») и перебрасывает из Сирии подконтрольных боевиков. Таким образом страна нарушает резолюцию ООН, которая запрещает иностранное вмешательство.

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

После международной конференции по Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна и дальше будет оказывать поддержку ПНС Ливии.

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

Правительство национального согласия было сформировано после свержения Муаммара Каддафи. На сегодняшний день оно полностью зависит от западных стран и напрямую связано с террористическими группировками. Весной прошлого года Хафтар повел войска на Триполи, чтобы освободить страну от боевиков.

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

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