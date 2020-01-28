ЛНА показала трофейный турецкий броневик террористов ПНС

Тобрук, 28 января. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник презентовала военные трофеи, полученные в ходе столкновений с силами Правительства национального согласия. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

Среди трофейной техники оказался турецкий миноустойчивый броневик Kirpi II. Местные жители с интересом разглядывают иностранный бронеавтомобиль и фотографируют его на телефоны.

Напомним, что Турция открыто оказывает ПНС Ливии военную поддержку. Анкара направляет в Триполи оружие, военных (в Турции их называют «консультантами») и перебрасывает из Сирии подконтрольных боевиков. Таким образом страна нарушает резолюцию ООН, которая запрещает иностранное вмешательство.

После международной конференции по Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна и дальше будет оказывать поддержку ПНС Ливии.

Правительство национального согласия было сформировано после свержения Муаммара Каддафи. На сегодняшний день оно полностью зависит от западных стран и напрямую связано с террористическими группировками. Весной прошлого года Хафтар повел войска на Триполи, чтобы освободить страну от боевиков.