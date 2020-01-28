Советник президента Ирана предрек новую интифаду в ответ на «сделку века» Трампа

Тегеран, 28 января. План президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, так называемая «сделка века», приведет к новой интифаде (освободительное движение), считает советник президента Ирана Хесамаддин Ашна.

«Это — сделка между сионистским режимом и США. Никакого взаимодействия с палестинцами нет в повестке. Это не проект мира и процветания, а проект санкций и принуждения […] Ожидаем еще одну интифаду», — написал Ашна в Twitter.

Советник президента Ирана подчеркнул, что США в одностороннем порядке проигнорировали постановления Совета Безопасности ООН.

Во вторник Трамп представил «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает создание двух государств: арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. При этом Иерусалим, в соответствии с планом, останется неделимой столицей Израиля.

Американский президент отметил, что Израиль и США готовы признать палестинскую государственность при определенных условиях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже согласился на предложенный Трампом план.

США стремительно теряют свои позиции на Ближнем Востоке, в начале года положение Вашингтона в регионе резко ухудшилось, когда американская сторона по приказу Трампа убила прилетевшего с визитом в Ирак командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион ― Сирия, Иран и Ирак. В пятницу, 24 января, в Багдаде прошла демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов в Ираке. Реакция Багдада на беззаконные акции США наглядно свидетельствует о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не утратил свою актуальность в настоящее время.