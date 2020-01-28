Глава ХАМАС выступил против «сделки века» США по урегулированию на Ближнем Востоке

Газа, 28 января. Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания выступил резко против «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство ВАФА.

Лидер ХАМАС в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что целью американского плана является уничтожение Палестинского государства.

«Хания призвал отложить в сторону все разногласия и встать перед лицом плана по ликвидации палестинского национального проекта», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с Аббасом связывался глава Европейского совета Шарль Мишель, чтобы прояснить позицию Палестины по поводу «сделки века».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен вылететь в Москву для обсуждения «сделки века» с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о сделке века по урегулированию на Ближнем Востоке. Он отметил, что американский план уже одобрен со стороны Израиля, а Палестина присоединится к нему в будущем.

Однако официальные власти Палестины уже заявили о неприятии американского плана и потребовали экстренно созвать Совет Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом рассказал представитель Палестины в Египте Дияба Аллоха. По его словам, ЛАГ должна выработать единую стратегию по сопротивлению вмешательству США.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного на территории Ирака в ночь на 3 января. Вашингтон продолжает игнорировать требования государств региона о выводе военного контингента. Жители ближневосточных стран все чаще выходят на улицы с призывами «янки, гоу хоум».