Депутат ГД Швыткин осудил антироссийскую выставку в Токио о Курильских островах

В Министерство иностранных дел РФ 28 января был вызван для дачи объяснений советник-посланник посольства Японии в Москве. Поводом послужило открытие выставки в Токио, на которой были представлены материалы, якобы доказывающие право страны восходящего солнца на южные Курильские острова. Власти Японии поощряют подобные мероприятия, поскольку считают, что они позволяют предъявить претензии на территории, отошедшие к России как правопреемнице СССР по итогам Второй мировой войны, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Напомню, что, согласно действующим международным соглашениям, все острова Курильской гряды — как северные, так и южные — являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому Японии бы следовало не огульно обвинять в чем-либо нашу страну и фабриковать претензии на ее земли, а направить свои силы на подписание мирного договора с Россией без каких бы то ни было условий. Уверен, это сильно сблизило бы позиции двух государств и наладило продуктивные двусторонние отношения», — считает депутат.

Итоги Второй мировой войны являются незыблемыми — и чем быстрее японские власти это поймут, тем лучше, уверен парламентарий.

«И поэтому мы не должны оставлять без внимания все подобные инциденты, связанные с наглыми попытками переписать историю, — сказал собеседник ФАН. — Если мы будем молчать насчет выставок, они пойдут дальше и в учебниках у себя напишут, что Курильские острова принадлежат им — хотя, кто знает, возможно, это уже происходит. Поэтому проходить мимо подобных событий нельзя — и российский МИД абсолютно правильно поступил, вызвав японского посланника для дачи объяснений».

По словам Швыткина, вопрос принадлежности Курил не подлежит сомнению — на территории островов активно развивается гражданская и военная инфраструктура. Кроме того, депутат заявил, что он и представить себе не может, чтобы выставки, подобные той, что сейчас проходит в Токио, проводились бы в Российской Федерации.