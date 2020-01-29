Фейки вокруг коронавируса. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин предложил запретить иностранное гражданство губернаторам, сенаторам, депутатам Государственной думы, чиновникам правительства и судьям. Об этой и других новостях журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске программы «Слово на свободе».

Шереметьево скоро будет переполнен

Начну с развития положений из Послания президента Федеральному собранию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые не смогут занимать лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Напомню, в своем послании Владимир Путин предложил запретить иностранное гражданство или ВНЖ губернаторам, сенаторам, депутатам Госдумы, чиновникам правительства и судьям. Представляете, как трепещут те, кто еще не попал в этот список? Среди некоторых политиков уже звучат шутки, что Шереметьево скоро будет переполнен желающими поскорее покинуть Россию.

О российском ПО в гаджетах

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, без предустановленного российского ПО. ФАС России уже провела заседание рабочей группы, обсуждали смартфоны, планшеты, компьютеры (правда только весом до 10 кг), Smart TV. Предварительно российским ПО будут поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система «Мир». Актуально ли это? Скажем, для меня, как для попавшего в санкционные списки и лишенного доступа к Visa и MasterCard — да. Почему в Китае уже создана своя интернет-и платежная экосистема? Мы должны к этому же стремиться.

Лже-паника вокруг коронавируса

Тема всех этих дней — это коронавирус, и, конечно, фейки вокруг этого.

Все идет по старой схеме: «Отец работает в Минздраве. Сегодня его срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но мне кажется, началось…».

Главное — посеять панику. Есть такие «эксклюзивы», как «… по информации Минздрава на 18.00 мск количество погибших в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 112 человек. Инфицированных уже десятки тысяч. Власть скрывает от людей страшную правду». Мы уже в Фонде защиты национальных ценностей зафиксировали свыше 200 подобных сообщений. Попадается такой бред, как «ФБР сообщает, что в Китае уже свыше 100 000 умерших от коронавируса. Почти 3 миллиона инфицировано…». Причем тут ФБР, если эта организация занимается повесткой внутри Америки? Хоть бы АНБ или ЦРУ.

Ну а штатовские специалисты с «Китаев» вообще не церемонятся: «десятки тысяч умирающих, их тысячами возят на мусоросжигающие заводы».

Думаю, со всего этого свой гешефт собираются поиметь гиганты фармацевтического рынка.

Fake-атаки на Сбербанк

И еще о фейках. Я уже не раз говорил, что мы совершенно не защищены от этого явления.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов в 2014 году клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей. Тогда появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Началась массовая выемка кэша из банкоматов Сбербанка.

И Сбербанк регулярно становится жертвой подобных fake news. То про комиссию при перемещении средств с карты на карту, то еще про что-то.

У меня вопрос: есть ли на государственном уровне какая-то система для борьбы с этим? Вопрос риторический.

Кто «гасит» Любимову?

Про интернет-троллинг и буллинг. У нас новое правительство и новый министр культуры Ольга Борисовна Любимова. Молодая, умная, профессионал в этой сфере, руководила департаментом кинематографии. За два дня, пока она была в должности, пошел шквал фотографий с ней времен 2010 года. Она по популярности по всем запросам оказалась на втором месте после председателя правительства Мишустина.

На этих фото она стоит в футболке с веселым принтом. Также выловили из LJ ее записи 2008 года, где она, молодая журналистка, с использованием обсценной лексики размышляет о разном. Оказывается, в Интернете такое количество святых людей, которые отказывают живому человеку в праве быть живым. И все это — единственный компромат, который смогли откопать на Любимову. А это делает ей честь, значит — ничего другого на нее нет.

Президент «Радио Свободы» и его двойные стандарты

Сколько копий ломалось в дискуссиях о необходимости СМИ-иноагентам регистрировать свои юрлица в нашей стране. Процесс пошел. Международная радиостанция «Радио Свобода» направила в налоговую службу документы для регистрации на территории России юридического лица для исполнения требований закона. Значит, мы заставим их работать в нашем правовом поле и соблюдать наши законы. Им за это с полки пирожок.

Теперь дело за нашими контролирующими органами, чтобы они смотрели за тем, как эти СМИ в нашей стране работают. Но давайте насладимся заявлением президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флая: «Внесение проектов «Радио Свободы» в реестр СМИ-иноагентов является попыткой заставить замолчать независимые медиа в России и лишить аудиторию доступа к информации, которая не находится под контролем Кремля». То есть когда в Европе и Америке блокируются российские СМИ — «это другое»? Красота политики двойных стандартов.

Тюремный срок за публикацию чужого видео: Новая Зеландия как «образ демократии»

The Economist опубликовал индекс стран мира по уровню демократии. Россия на 134-ом месте из 167-ми. Рядом с нами — республика Конго, Гвинея. Кто бы удивлялся. Но что интересно — первое место Норвегия. В десятку самых демократичных стран мира вошли Исландия, Финляндия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Хочу напомнить, что Новая Зеландия стала первым государством, где сажают за оскорбления в Сети и за публикацию материалов, которые могут быть признаны экстремистскими.

Житель Новой Зеландии 44-летний Филип Арпс в июне 2019 года был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за распространение видеоматериалов, которые снимал не он, о стрельбе в мечетях города Крайстчерч. Не его ролик, одобрительные комментарии он не писал. Просто опубликовал видео — 21 месяц он проведет в тюрьме. После выхода на свободу Арпс будет обязан пройти психиатрическую экспертизу, и шесть месяцев у него не будет доступа в Интернет. Это — образец демократии, на который надо равняться.

Fox — слишком по-республикански

Disney уберет слово Fox из названия студии 20th Century Fox и Fox Searchlight. Логотип 20th Century Fox просуществовал в своем виде с 1935 года. Disney выкупил 20th Century Fox, Fox Searchlight и другие активы у Fox Corporation в 2019 году за 71,3 миллиарда долларов. Киностудии переименуют для того, чтобы их названия более не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, которому принадлежит прореспубликанский телеканал FoxNews.

«Излишняя демонстрация родительской любви»

В Великобритании атакуют повестку бытовой любви. Сразу две звезды-родителя были обвинены в прессе за то, что сюсюкаются со своими детьми. Дэвид Бэкхем поцеловал свою дочь, а итальянский актер Джино Дакампо сделал селфи в утренней постели со своей дочерью. В СМИ родителей обвинили в «излишней демонстрации отеческой любви». Ждем законопроекты и решения Европарламента вслед за нормами о родителе один и родителе два, о третьем поле. Теперь обнимать ребенка нельзя, и строгим быть нельзя — в общем, нельзя быть никакими, говорит нам общественное мнение.

Олицетворение значимости ООН

Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии — норвежец, викинг Гейр Педерсен (так пишут все СМИ, для политкорректности, видимо), однако, родное написание его имени Geir Pedersen. А все мы знаем, что R на конце в английском произношении не произносится, а после «и» идет звук «и». Олицетворение дипломатии ООН, роли и влияния ООН на мировые процессы. Извините, как есть, так есть. Европа она такая.