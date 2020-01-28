75-летие Победы: каждый может рассказать «Про героя» своей семьи. ФАН-ТВ

Пресс-конференция, посвященная старту акции «Про героя», прошла в ТАСС. Сама акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проект позволит любому желающему рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. Будет ли это рассказ о буднях солдата, его вкладе в Победу, его судьбе и дальнейшей жизни — решать будущим авторам видеороликов. Для России этот уникальный проект станет первым в своем роде.

Акция начнется в Подмосковье 31 января, за 100 дней до Дня Победы. Записать видео и с помощью него рассказать про своего славного предка любые желающие смогут в студиях, которые будут оборудованы в музеях, библиотеках и других специально отведенных местах.

Авторы и инициаторы «Про героя», а также ряда сопряженных проектов, рассказали и о своих предках, о тяжелом отпечатке войны на судьбы миллионов людей. Так автор-исполнитель проекта «Дети войны» Денис Майданов заявил, что молодое поколение должно осознавать, «война — это боль, страх, которые никогда никого не щадили».

Заместитель начальника научного отдела Российского военно-исторического общества Виктория Петракова отметила, что возможно смотреть на войну не только как на последовательность операций, но и «через призму человеческих судеб.»

«Это были молодые юноши и девушки, которые хотели жить, хотели мечтать, хотели любить», — отметила Виктория Петракова.

Также она заявила, что историю нужно восстанавливать, но самое главное — в поиске за деталями не очернять свою историю.

Генеральный директор студии «Военфильм» режиссер Игорь Угольников отдельно отметил программу «Дорога домой», цель которой — поиск останков бойцов Красной армии, погибших в бесчисленных боях, а также перевозка их останков к местам захоронения.