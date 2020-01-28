Сингл Бузовой «Мало половин» стал платиновым в России

Москва, 28 января. Телеведущая проекта «Дом 2» и певица Ольга Бузова сообщила, что два ее альбома, а также сингл «Мало половин» получили платиновый статус на территории России.

На своей странице в Instagram Бузова сообщила, что ее хит «Мало половин», а также первый и второй альбомы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня», выпущенные соответственно в 2016 и 2018 годах, «получили платиновые сертификации на территории нашей страны».

«Это означает то, что каждый из данных продуктов был продан более 50,000 раз. Данная сертификация подтверждена американской музыкальной компанией The Orchard и лейблом Archer Music Prod», — сообщила телеведущая.

Неделей ранее стало известно, что Бузову признали рекордсменкой по количеству подписчиков в Instagram. По данным на прошлую неделю, на нее подписано 19,1 млн фолловеров, передавала «Газета.ру». Число подписчиков Ольги Бузовой значительно выросло, когда она закрыла свою страницу для неподписавшихся пользователей.

Ранее экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала роман Бузовой с блогером Давидом Манукяном. По ее словам, в этом союзе есть признаки «пиар-романа». Кроме того, Водонаева указала на разницу в возрасте между влюбленными. При этом она отметила, что Манукян очень похож на бывшего мужа Бузовой игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова.